Blitz del Fenerbahçe a Milano per Leao: 40 milioni per il cartellino e 10 milioni di ingaggio per Rafa. Ma il Milan vuole di più

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Un membro del Cda del Fenerbahçe è sbarcato ieri a Milano per trattare con il Milan l'acquisto di Rafael Leao. Anche il Galatasaray sul portoghese

Fino a ieri nessuno in Italia conosceva Cihan Kamer, mentre ora tutti, soprattutto i tifosi del Milan, sanno chi è: si tratta di uno dei membri del consiglieri d’amministrazione del Fenerbahçe che nella serata di ieri è sbarcato a Milano con un volo privato. Il motivo del suo viaggio è chiaro: trattare direttamente con il club rossonero l'acquisto di Rafael Leao, che nelle ultime settimane ha dichiarato di ritenere chiusa la sua avventura milanista dopo sette anni.

BLITZ DEL FENERBAHÇE A MILANO PER LEAO, MA PARTI ANCORA DISTANTI

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che con questo blitz i turchi sperano di avvicinarsi il più possibile all'attaccante portoghese che nelle prossime ore raggiungerà il Milan in Australia e si unirà al gruppo di Ruben Amorim. Non sarà però facile arrivare ad una bozza d'accordo tra le parti perchè la distanza tra domanda e offerta è ancora importante: il Fenerbahçe intende infatti mettere sul piatto 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, mentre il Diavolo continua a pretendere 60 milioni per lasciar partire il portoghese. L'introduzione di alcuni bonus potrà aiutare certamente, ma la trattativa è solo all'inizio e la sensazione è che ci vorrà del tempo per arrivare ad un'eventuale intesa tra i due club.

NON SOLO IL FENERBAHÇE: ANCHE IL GALATASARAY SU LEAO

Il Fenerbahçe, che è disposto a dare a Leao un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione per convincerlo a sbarcare ad Istanbul, dovrà però stare attento alla concorrenza del Galatasaray che, a differenza dei gialloneri che stanno giocando ancora i preliminari, può offrire la certezza della partecipazione alla Champions League. Al Milan, che resta in attesa di offerte concrete e vicine alla sua richiesta, non dispiacerebbe ovviamente se si dovesse scatenare un'asta. La cessione dell'attaccante portoghese è importante per i rossoneri perchè dovrà finanziare i prossimi colpi di mercato in entrata del Diavolo.