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MN - Fenerbahce a Milano, pronto l'assalto a Leao: il Galatasaray prepara il rilancio

MN - Fenerbahce a Milano, pronto l'assalto a Leao: il Galatasaray prepara il rilancioMilanNews.it
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di Redazione MilanNews
Il Fenerbahce è a Milano: in questi giorni incontrerà il Milan per discutere la valutazione del cartellino di Rafael Leao

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Fenerbahce incontrerà il Milan in questi giorni per discutere la valutazione del cartellino di Rafael Leao. I dirigenti del club turco resteranno per alcuni giorni a Milano nel tentativo di capire di capire costi e margini dell'operazione. 

Sul portoghese potrebbe però inserirsi con decisione anche il Galatasataray, aprendo così una possibile asta per il numero 10 del Milan. Al momento non sono previsti incontri con l'entourage di Leao, che attende l'evoluzione dei colloqui tra le società prima di prendere una decisione sul proprio futuro. 

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