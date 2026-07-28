Gozzini: "Domani primo confronto diretto tra Leao e Amorim: potrebbe cambiare qualcosa? Oggi è difficile immaginarlo"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan: "La squadra segna e Leao esulta, peccato non si tratti del Milan ma del Santos dell’idolo Neymar: Rafa, due giorni fa, era un tifoso scatenato a bordo campo. Dopo essersi allenato con il Corinthians, l’attaccante è rimasto in Brasile dove è arrivato giorni fa per unire vacanze e lavoro, e cioè pubblicizzare il proprio brand di abbigliamento con un evento a San Paolo. Dopo aver pubblicato su Instagram le foto con O Ney, Rafa ha continuato a usare i social per smentire che la trattativa con il Fenerbahçe sia ormai alle battute conclusive: "Sto per iniziare la mia preparazione pre stagionale". E infatti così sarà: mercoledì raggiungerà i compagni rossoneri a Perth, in Australia e con lui viaggerà il neo sposo Gonçalo Ramos. Una volta scesi dall’aereo i due portoghesi si divideranno: Ramos sarà il riferimento del nuovo attacco di Amorim mentre Rafa è destinato a una nuova sistemazione. Fuori dal Milan.

Intanto il Milan ha iniziato il precampionato senza Rafa, mostrando buoni spunti da Chukwueze esterno di centrocampo in attesa dei recuperi di Nkunku e Pulisic, oggi i titolari pensati per muoversi alle spalle del centravanti. Quello in Australia sarà il primo confronto diretto tra Leao e Amorim: potrebbe cambiare qualcosa? Oggi è difficile immaginarlo. Certo è che Leao inizierà la preparazione rossonera e se non ci saranno sviluppi di mercato imminenti passerà le prime settimane di lavoro tra Perth e Giacarta, dove l’8 agosto è in programma l’amichevole tra Milan e Chelsea. Un tour che, per Leao, potrebbe cambiare rotta da un momento all’altro".