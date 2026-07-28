Milan, Tomori non intende andare via: solo se il club gli dirà di volerlo cedere considererà un piano B

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Tomori ha perso il posto da titolare dopo l'arrivo di Gila, ma non intende lasciare il Milan. Solo se il club vorrà cederlo considererà un piano B

Con l'arrivo di Mario Gila, che dovrebbe essere schierato da braccetto di destra della difesa a tre rossonera, Fikayo Tomori ha perso il posto da titolare nel nuovo Milan. Nell'ultimo periodo si è parato spesso di un suo possibile addio, ma in realtà, come scrive gazzetta.it, l'inglese non ha intezone di lasciare il Diavolo.

Nelle scorse settimane, c'è stato anche un incontro tra il Milan e i suoi agenti: "L'idea è che Amorim lo valuti in estate e faccia sapere che cosa pensa di lui. Sulla carta, Tomori è adatto a un calcio di aggressione e rapide rincorse, e con lui vale il principio di sempre. Se il Milan gli dirà di volerlo cedere, Fikayo considererà un piano B. Altrimenti, andrà avanti con la sua vita rossonera" scrive il sito della Rosea.