Futuro Estupinan: l'Aston Villa lo vuole, ma il Milan ha preso tempo. Amorim lo valuterà in Australia, decisione in 10 giorni

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Pervis Estupinan è nel mirino dell'Aston Villa, ma prima di dare l'ok alla sua partenza il Milan vuole che venga valutato da Amorim

In merito al futuro di Pervis Estupinan, gazzetta.it scrive che il giocatore, reduce da una prima stagione al Milan piuttosto deludente, verrà valutato da Ruben Amorim durante la tournée in Australia e Indonesia. Non è un mistero che l'Aston Villa sia molto interessato a lui, ma il club di via Aldo Rossi ha preso tempo perchè prima vuole conoscere l'opinione del suo allenatore sul terzino che ha giocatore l'ultimo Mondiale con l'Ecuador.

Scrive il sito della Rosea: "L'Aston Villa ha chiamato e fatto sapere di volerlo prendere e il Milan, che pure potrebbe incassare (più o meno) 15 milioni, ha preso tempo. Ha portato Pervis in Australia con l'idea che Amorim lo valuterà. La decisione in 10 giorni".