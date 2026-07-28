Milan, sfumato definitivamente Karetsas: atteso a Dortmund per visite e firma

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Konstantinos Karetsas, salvo clamorose sorprese, sarà un nuovo calciatore del Borussia Dortmund: atteso in città per visite e firma

È sfumato in queste ore un obiettivo del Milan per il calciomercato. Il talento 18enne greco Konstantinos Karetsas, nato a Genk dove poi è cresciuto anche come calciatore, si trasferirà al Borussia Dortmund, salvo clamorose sorprese. Va detto che sul giovane fantasista è sempre stato chiaramente in vantaggio il club tedesco: per la dirigenza di via Aldo Rossi era un profilo che piaceva e che poteva diventare un'opportunità solo a determinate condizioni favorevoli.

KARETSAS ATTESO A DORTMUND PER VISITE E FIRMA

Konstantinos Karetsas si trasferirà al Borussia Dortmund e lo farà nella giornata di domani, quando è atteso in Germania per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Il club tedesco investe molto su questo talento greco e pagherà un totale di 38 milioni di euro al Genk per assicurarsi il giocatore e anticipare la concorrenza.