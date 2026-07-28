Calciomercato MN - Diawara a Casa Milan per la firma sul contratto

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Il nuovo acquisto del Milan Diawara, centrale classe 2006, è arrivato a Casa Milan per firmare il contratto. Poi partirà per l'Australia

Il terzo acquisto del Milan in questa sessione estiva di calciomercato è il centrale franco-senegalese Sankhoun Diawara, classe 2006 prelevato dal Troyes per circa 3 milioni di euro. Il calciatore è arrivato quest'oggi in città e ha svolto l'iter delle visite mediche di rito tra Madoninna e Centro Ambrosiano. Racconta il nostro inviato a Casa Milan che il difensore è arrivato in questi istanti in sede per porre la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime cinque stagioni.

DIAWARA AL MILAN: ORA LA FIRMA E POI PERTH

Dopo visite mediche e idoneità sportiva, adesso Sankhoun Diawara è arrivato a Casa Milan dove firmerà il contratto che lo legherà ai colori rossoneri. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità da parte del club ma soprattutto è attesa anche la partenza del calciatore verso l'Australia: il classe 2006, infatti, si unirà ad Amorim e nuovi compagni a Perth per allenarsi con la prima squadra.