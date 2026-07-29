Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi: il borsino al 29 luglio

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi: il borsino al 29 luglioMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:50Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Tutte le operazioni e i rumors sul mercato rossonero.

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 28 luglio. Il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero.

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:

ACQUISTI MILAN

Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo
Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo
Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero 
Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo
Luka Modric (centrocampista) rinnovo di contratto

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), fine prestito

OBIETTIVI MILAN

Gonçalo Inacio (difensore, Sporting Club)
Sankhoun Diawara (difensore, Troyes)
Virgil van Dijk (difensore, Liverpool)
Guela Doué (terzino/esterno, Strasburgo)
Kerim Alajbegovic (trequartista, Bayer Leverkusen)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026

Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;