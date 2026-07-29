VIDEO - Camarda sugli scudi: gol con colpo di tacco in allenamento

VIDEO - Camarda sugli scudi: gol con colpo di tacco in allenamentoMilanNews.it
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Oggi alle 00:10News
di Manuel Del Vecchio
Francesco Camarda non si ferma: dopo i due gol in amichevole un gran gol di tacco in allenamento

Partono gli allenamenti del Milan durante la tournée australiana, con i rossoneri che sono arrivati a Perth nella giornata di ieri. Oggi c'è stata la conferenza di Amorim e poi la squadra è scesa in campo per continuare con il lavoro del pre campionato.

I social rossoneri hanno pubblicato un gran gol di Francesco Camarda, che durante uno degli esercizi con la palla ha segnato con un bellissimo colpo di tacco volante. Di seguito il video.