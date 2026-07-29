VIDEO - Camarda sugli scudi: gol con colpo di tacco in allenamento
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Francesco Camarda non si ferma: dopo i due gol in amichevole un gran gol di tacco in allenamento
Partono gli allenamenti del Milan durante la tournée australiana, con i rossoneri che sono arrivati a Perth nella giornata di ieri. Oggi c'è stata la conferenza di Amorim e poi la squadra è scesa in campo per continuare con il lavoro del pre campionato.
I social rossoneri hanno pubblicato un gran gol di Francesco Camarda, che durante uno degli esercizi con la palla ha segnato con un bellissimo colpo di tacco volante. Di seguito il video.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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