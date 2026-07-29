Io e l’Intelligenza Artificiale. Due chiacchiere e qualche consiglio a un mese dalla fine del mercato

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Avevo davanti a me la pagina bianca. Allora ho chiesto all’Intelligenza Artificiale quale argomento le interessasse maggiormente.

“Intelligenza, che cosa dici se comincio con Camarda che realizza la sua prima doppietta in rossonero, anche se in amichevole?”.

“Buona idea - risponde I.A. - anche perché oggi, mentre stava già nascendo il problema se mandarlo ancora una volta in prestito, Ruben Amorim è stato lapidario nell’affermare che da qui non si muove".

Sono contento delle parole del tecnico portoghese. Francesco Camarda ha doti importanti non solo sul piano tecnico, grazie a movimenti in area da splendido “fiutista” del gol, ma è anche un bravo ragazzo, dalla faccia chiara e sincera, che ama profondamente e visceralmente la maglia rossonera. Mi ricorda molto Pierino Prati, anche lui esploso dopo l’esperienza a Savona, un giocatore che ha scritto la storia del Milan. Detto questo, Goncalo Ramos, Francesco Camarda e Andrej Kostić, senza voto a Glasgow, per non aver toccato alcun pallone, compongono un buon reparto d’attacco, ma inferiore, almeno a luglio, a tanti reparti offensivi della Serie A. Quindi è fondamentale rinforzarlo con un’altra punta, perché NON VOGLIO VEDERE NKUNKU IMPIEGATO COME CENTRALE, PERCHÉ VOGLIO BANDIRE DAL VOCABOLARIO DEL MILAN IL VERBO “ADATTARE”. Fin troppo abusato nella scorsa stagione!

“Un altro tema, cara Inty, è legato al mercato oggi bloccato perché «prima bisogna vendere!». Non è possibile dipendere dagli umori e dalle decisioni di un club turco per capire se il Milan possa diventare competitivo e colmare il gap di classifica della scorsa stagione. Oltretutto, voce dell’ultima ora, il Fenerbahçe potrebbe cambiare obiettivo e cercare di acquistare Ismaïla Sarr del Crystal Palace, lasciando le casse del Milan piangere a dirotto”.

“Beh, la partenza di Gerry Cardinale aveva sorpreso anche me, che sarò anche Artificiale, ma certo Intelligente. Due colpi di rilievo a livello di qualità dei giocatori, ma anche importanti sul piano dell’investimento economico. Non vorrei che fosse stata… un’ora d’aria, per poi tornare ai problemi vissuti nelle ultime stagioni".

Beh, questa pausa di lunga riflessione smentisce, di fatto, le voci, mai confermate da nessuno, che il budget avrebbe potuto toccare i 250 milioni. Credo che non ci abbia creduto nemmeno Candido, il famoso personaggio di Voltaire, l’incarnazione dell’ottimismo, o il più conosciuto Forrest Gump di Zemeckis.

Preso atto della situazione… preoccupante, i dirigenti del Milan devono attivarsi, con le idee, con rapide iniziative per regalare il trequartista di destra, cardine della manovra amorimiana. Per esempio, un consiglio è quello di formare dalla tastiera del cellulare il numero di José Ángel Sánchez, la figura operativa del Real Madrid. Cominciare così a tessere la tela per avere in prestito Franco Mastantuono o capire la situazione di Brahim Díaz, le caratteristiche del quale paiono sposarsi bene con le esigenze dell’allenatore portoghese.

Manca anche un difensore centrale, da alternare con Matteo Gabbia, mentre è da… Intelligenza Artificiale l’acquisto di Diawara, una delle rivelazioni della Ligue 2 francese.

Insomma non è ancora il Milan competitivo che i tifosi rossoneri si aspettano. Manca però ancora un mese alla chiusura del mercato, con partite amichevoli che devono confermare o ribaltare, per dirla alla Borghese, le attese di Cardinale e Amorim.

“Intelligenza Artificiale, come vedi questo Milan?”.

“Essere intelligenti aiuta, come essere reattivi e pronti sul mercato, cogliere le opportunità e studiare le situazioni. Voglio chiudere però con le parole del grande William Shakespeare:

«Se il denaro scorre veloce, tutte le porte si aprono».

Soprattutto quelle dei club di calcio. Parola di Intelligenza Artificiale!”.