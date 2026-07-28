Moretto: “Il Fenerbahce deve capire se e cosa offrire al Milan per Leao. In caso di offerta importante Leao accetterebbe”

vedi letture

Le ultime di Matteo Moretto su Leao al Fenerbahce.

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato della trattativa Milan-Fenerbahce per Leao. Queste le sue parole.

"Oggi c'è stato un primo contatto per parlare di Leao, le parti hanno avuto questo primo faccia a faccia. Mi dicono che effettivamente il Fenerbahce, dopo aver valutato i costi dell'operazione, adesso deve capire se e come e che offerta in caso avanzare al Milan. Quindi si, c'è stato un incontro interlocutorio, il Fenerbahce è tornato in Turchia, i contatti continueranno. È chiaro che Leao dal punto di vista di progetto sportivo sta aspettando altre occasioni però qualora i turchi dovessero presentare un'offerta importante, la valuterebbe eccome. Sullo sfondo c'è il Galatasaray ma ad oggi il Fenerbahce è più avanti"