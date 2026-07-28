Moretto: “Il Fenerbahce deve capire se e cosa offrire al Milan per Leao. In caso di offerta importante Leao accetterebbe”

Moretto: “Il Fenerbahce deve capire se e cosa offrire al Milan per Leao. In caso di offerta importante Leao accetterebbe”MilanNews.it
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Ieri alle 23:18Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Le ultime di Matteo Moretto su Leao al Fenerbahce.

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato della trattativa Milan-Fenerbahce per Leao. Queste le sue parole.

"Oggi c'è stato un primo contatto per parlare di Leao, le parti hanno avuto questo primo faccia a faccia. Mi dicono che effettivamente il Fenerbahce, dopo aver valutato i costi dell'operazione, adesso deve capire se e come e che offerta in caso avanzare al Milan. Quindi si, c'è stato un incontro interlocutorio, il Fenerbahce è tornato in Turchia, i contatti continueranno. È chiaro che Leao dal punto di vista di progetto sportivo sta aspettando altre occasioni però qualora i turchi dovessero presentare un'offerta importante, la valuterebbe eccome. Sullo sfondo c'è il Galatasaray ma ad oggi il Fenerbahce è più avanti"