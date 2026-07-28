Baiocchini: “Il Milan chiede 60 milioni e non concede sconti, Leao vuole 14 milioni l’anno. Per ora la trattativa non decolla”

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Emanuele Baiocchini rivela le ultime notizie su Leao.

Intervenuto a Sky Sport Calciomercato, Emanuele Baiocchini ha rivelato quanto successo nella giornata di oggi nell'incontro tra il Milan e il Fenerbahce per Leao. Queste le sue parole.

"Domani arriva in Australia Leao, si aggrega al Milan. C'è stata oggi l'incontro di emissari del Fenerbahce sia con l'agente di Leao sia con il Milan. Il Milan chiede 50 milioni di euro per il cartellino con i bonus si arriva a 60. Il Milan è stato molto duro e netto, in questa fase non vuole concedere sconti. Il Fenerbahce invece vorrebbe pagare in maniera dilazionata e non arriva a quelle cifre. In questo momento è un'operazione che non si può fare sia tra club che con il giocatore. Leao chiede 12/13/14 milioni di euro e il Fenerbhace per ora glie ne potrebbe offrire 7/8 che non soddisfano il giocatore":

Fronte Galatasaray - "Sarebbe disponibile ad alzare lo stipendio di Leao fino a 10 milioni e sarebbero disponibili a fare un prestito oneroso con obbligo di riscatto ma non alle cifre che vuole il Milan. Entro la fine del mercato i turchi sperano possano abbassarsi le pretese del Milan e i rossoneri sperano arrivino altre pretendenti. Lui vuole andare in Premier League ma per ora nessuna offerta".