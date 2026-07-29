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Milan, Rafa Leao e Gonçalo Ramos arrivati a Perth: inizia la preparazione con i rossoneri

Milan, Rafa Leao e Gonçalo Ramos arrivati a Perth: inizia la preparazione con i rossoneriMilanNews.it
Oggi alle 14:08News
di Andrea La Manna
Leao e Ramos sono arrivati a Perth dove inizieranno la preparazione con i rossoneri.

Pochi minuti fa il tecnico rossonero Ruben Amorim ha potuto finalemnte riabbracciare il nuovo numero 9 rossonero Gonçalo Ramos. Insieme al centravanti è arrivato a Perth anche Rafa Leao, al centro del mercato in uscita, che però comincerà la preparazione proprio nella città australiana. 

Annullata l'amichevole con i padroni di casa del perth Glory, la prossima sfida sarà il derby contro l'Inter, in programma il 5 agosto alle ore 13:00. Vedremo se i due portoghesi inizieranno la stagione 2026/2027 proprio contro i nerazzurri.