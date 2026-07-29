News
Milan, Rafa Leao e Gonçalo Ramos arrivati a Perth: inizia la preparazione con i rossoneri
MilanNews.it
Leao e Ramos sono arrivati a Perth dove inizieranno la preparazione con i rossoneri.
Pochi minuti fa il tecnico rossonero Ruben Amorim ha potuto finalemnte riabbracciare il nuovo numero 9 rossonero Gonçalo Ramos. Insieme al centravanti è arrivato a Perth anche Rafa Leao, al centro del mercato in uscita, che però comincerà la preparazione proprio nella città australiana.
Annullata l'amichevole con i padroni di casa del perth Glory, la prossima sfida sarà il derby contro l'Inter, in programma il 5 agosto alle ore 13:00. Vedremo se i due portoghesi inizieranno la stagione 2026/2027 proprio contro i nerazzurri.
Pubblicità
News
Sabatini: "Ho visto esultare Camarda togliendosi la maglietta: fisico ancora da adolescente a Lecce. Ora non lo è più"
Io e l’Intelligenza Artificiale. Due chiacchiere e qualche consiglio a un mese dalla fine del mercatodi Carlo Pellegatti
Le più lette
3 Ravezzani su Maldini: “È un totem del calcio, ma deve capire che non può sempre andarsene alla prima difficoltà”
Primo Piano
Primo PianoMilan, Diawara terzo acquisto ma non basta: serve accelerare. Ecco dove bisogna intervenire
Gabbia: "Cardinale vuole cambiare marcia. Leao? Gli voglio molto bene, ognuno prende le sue decisioni"
Antonio VitielloPrimo PianoBlitz per Leao: ore cruciali. Milan: c'è un problema cessioni. Il senso di prendere Maldini e poi limitarlo? Che figuraccia
Pietro MazzaraPrimo PianoMa quali 250 milioni: Cardinale ha già finito i fuochi d’artificio. Il diktat sul calciomercato è sempre stato lo stesso. La verità su Leao
Andrea LongoniBene Camarda e Chukwueze. Karetsas, ne vale la pena? Gerry spenda subito, altrimenti...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com