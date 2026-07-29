Pellegatti: "Voglio bandire dal vocabolario del Milan il verbo 'adattare', fin troppo abusato nelle scorse stagioni"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sulle manovre in attacco del Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sulle manovre in attacco del Milan: "Avevo davanti a me la pagina bianca. Allora ho chiesto all’Intelligenza Artificiale quale argomento le interessasse maggiormente.

“Intelligenza, che cosa dici se comincio con Camarda che realizza la sua prima doppietta in rossonero, anche se in amichevole?”.

“Buona idea - risponde I.A. - anche perché oggi, mentre stava già nascendo il problema se mandarlo ancora una volta in prestito, Ruben Amorim è stato lapidario nell’affermare che da qui non si muove".

Sono contento delle parole del tecnico portoghese. Francesco Camarda ha doti importanti non solo sul piano tecnico, grazie a movimenti in area da splendido “fiutista” del gol, ma è anche un bravo ragazzo, dalla faccia chiara e sincera, che ama profondamente e visceralmente la maglia rossonera. Mi ricorda molto Pierino Prati, anche lui esploso dopo l’esperienza a Savona, un giocatore che ha scritto la storia del Milan. Detto questo, Goncalo Ramos, Francesco Camarda e Andrej Kostić, senza voto a Glasgow, per non aver toccato alcun pallone, compongono un buon reparto d’attacco, ma inferiore, almeno a luglio, a tanti reparti offensivi della Serie A. Quindi è fondamentale rinforzarlo con un’altra punta, perché NON VOGLIO VEDERE NKUNKU IMPIEGATO COME CENTRALE, PERCHÉ VOGLIO BANDIRE DAL VOCABOLARIO DEL MILAN IL VERBO “ADATTARE”. Fin troppo abusato nella scorsa stagione!".