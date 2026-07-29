Bargiggia: "La rivoluzione di Maldini era profonda e dava fastidio ai club di serie A"

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Paolo Bargiggia offre la sua versione dei fatti sul caos che è emerso negli ultimi giorni in merito alla Nazionale

Il giornalista Paolo Bargiggia, sui propri canali social, ha offerto la sua ricostruzione della vicenda Maldini, Leonardo, Malagò, Pirlo e Nazionale: "Sulla vicenda della Nazionale vi voglio raccontare la mia verità ricostruita attraverso le mie fonti dirette. Quello che è successo intorno alla Nazionale Italiana è veramente una vergogna. Lasciamo perdere la ricerca di Guardiola, l'aver contattato Ancelotti e qualche scivolone strategico di Maldini. Il progetto di Maldini e Leonardo era veramente profondo che avrebbe potuto, forse e con pazienza, cambiare il calcio italiano. Questo progetto, a chi ha capito come sarebbe andato, dava fastidio. Dava fastidio soprattutto ai club di Serie A, nelle persone di chi muovono maggiormente le fila: De Laurentiis, Marotta e poi si è aggiunto Cairo. Dava fastidio alla Lega di Serie A e anche all'Assocalciatori, guarda caso i due grandi elettori di Malagò".

Prosegue Bargiggia: "Dava fastidio perché andava a spostare i privilegi, lo status quo, la gestione delle convocazioni, dei raduni, dei giovani... Avrebbe in pratica smosso un sistema incrostato da anni, marcio ma di potere e di finanza che contraddistingue il calcio italiano. Poi esce il nome di Pirlo e subito si scatenano le penne armate e cominciano a scrivergli contro un po' tutti. Poi viene fuori la cosa dell'agenzia di betting russa e allora la buttano sulla morale. Allora hanno attaccato Pirlo per attaccare Maldini e Leonardo, attaccare quel progetto e metterli nella condizione di andarsene. E ci sono riusciti"