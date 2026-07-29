Sopresa di Amorim e alcuni giocatori a dei giovani calciatori allenati dalle Legends rossonere
Il Milan si sta godendo l'Australia per la seconda estate consecutiva. I rossoneri sono in tournée anche quest'anno a Perth, nell'ovest del paese oceanico. Oggi la squadra è scesa in campo per il secondo giorno di allenamento alle ore 9 italiane, le 15 australiane. Il prossimo obiettivo sarà l'amichevole del 5 agosto contro i cugini dell'Inter, prevista all'Optus Stadium. Dopo la sessione odierna c'è stato spazio per una sorpresa di Amorim e alcuni giocatori ad alcuni bambini.
LA SORPRESA DI AMORIM E ALCUNI GIOCATORI ROSSONERI
Terminato l'allenamento di oggi a Perth, presso il Sam Kerr Football Centre, Ruben Amorim è stato accompagnato da Christian Comotto, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Yunus Musah a fare una sorpresa ad alcuni giovani calciatori australiani. I bambini hanno avuto l'opportunità di allenarsi sotto la guida delle due Legends che stanno accompagnando il Milan in tournée, Serginho e Panucci. Amorim e compagnia hanno seguito una parte dell'allenamento, hanno concesso autografi, sorissi, foto e soprattutto qualche battuta.
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