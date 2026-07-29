Le prime parole di Diawara: "Non vedo l'ora di esordire. Il giorno che vedrò San Siro..."

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Le prime emozioni di Sankhoun Diawara nuovo calciatore del Milan, ufficializzato quest'oggi dal club rossonero

Sankhoun Diawara è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Dopo le visite mediche e la firma nelle giornate di ieri, il difensore classe 2006 è stato annunciato con tanto di comunicato dal club rossonero nella mattinata di oggi. Il nuovo arrivato è già in partenza alla volta di Perth, Australia, dove si unirà a Ruben Amorim e ai suoi nuovi compagni per proseguire la preparazione cominciata già con il Troyes, la sua ex squadra.

LE PRIME PAROLE DI DIAWARA AL MILAN

Nel post social con cui il Milan ha ufficializzato l'acquisto, Sankhoun Diawara ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni da giocatore rossonero: "Credo che il giorno in cui vedrò San Siro rimarrà impresso per sempre nella mia mente. Non vedo l'ora di esordire e di incontrare i tifosi rossoneri, i compagni di squadra e tutto lo staff. Amo il calcio fin da quando ero piccolo e, poco alla volta, sto realizzando il mio sogno di bambino. Sono nato con un pallone tra i piedi, ogni volta che entro in campo lo faccio per dare il 200%"