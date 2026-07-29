Il Fenerbahce offre un ingaggio super a Leao: Rafa continua a preferire Premier e Liga

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Il Fenerbahce ha messo sul tavolo una proposta da 10 milioni più 2 di bonus per Leao: Rafa al momento vuole Premier o Liga

L'interesse del Fenerbahce per Rafael Leao è certificato. Si sapeva già ma il viaggio che alcuni emissari del club turco hanno fatto ieri a Milano non ha fatto altro che confermare che la squadra di Istanbul ragiona sul portoghese. Al momento con il Milan rimane tutto in una fase di stallo: l'incontro di ieri tra i due club ha di fatto reso granitiche le due posizioni. Da una parte i rossoneri che chiedono almeno 50 milioni più bonus e puntano alla cessione a titolo definitivo; dall'altra i turchi che offrono 35-40 milioni con la formula del prestito con obbligo condizionato.

IL FENER OFFRE 10 MILIONI PIÙ BONUS A LEAO

E se i due club, a oggi, non sembrano vicini a un accordo, lo stesso si può dire della trattativa tra il Fenerbahce e Rafael Leao. Il club turco ha messo sul piatto soldi importanti per l'ingaggio del portoghese: proposta da 10 milioni di euro più 2 di bonus. Al momento, però, il portoghese continua a essere poco incline al trasferimento in Turchia, come ricorda il Corriere dello Sport: le preferenze rimangono di gran lunga la Premier League o la Liga, che però al momento non hanno fatto nessun tipo di passo.