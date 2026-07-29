Modric resta, Gabbia gongola: "Ha qualcosa di magico, difficile da spiegare"

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Matteo Gabbia si gode in pieno il rinnovo di Luka Modric con il Milan

La storia d'amore tra il Milan e Luka Modric prosegue. Negli scorsi giorni è stato ufficializzato ciò che si sapeva da diverso tempo, il rinnovo di una stagione del fuoriclasse croato. Una boccata d'ossigeno per il club rossonero che si affida a un fuoriclasse che ha dimostrato di travalicare i limiti imposti dell'età. Per commentare la permanenza di Modric, anche la Gazzetta dello Sport ha fatto una domanda a Matteo Gabbia nella sua intervista concessa da Perth.

MODRIC HA QUALCOSA DI MAGICO: ALZA IL LIVELLO

Matteo Gabbia si gode il rinnovo di Luka Modric con il Milan: "Luka è un giocatore e una persona speciale. Siamo tutti contenti che sia rimasto. Sono sicuro che ci aiuterà a disputare una bella stagione. È un professionista incredibile e ha qualcosa di magico, difficile da spiegare. A me ha dato insegnamenti che vanno anche oltre il calcio: a quarant’anni è ancora curioso di imparare e di migliorare. Non l’ho mai sentito dire a un tecnico: 'No, non sono d’accordo, preferisco fare così'. Non si pone mai sopra gli altri e questa penso che sia una lezione incredibile: se non lo fa lui... Alza il livello all’interno della squadra e ci aiuterà parecchio"