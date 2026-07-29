Gabbia: "Gila una bella sorpresa: si è presentato molto bene. Contenti di averlo"

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Matteo Gabbia ha speso belle parole per Mario Gila, nuovo compagno di squadra e di reparto al Milan

Esattamente una settimana fa Mario Gila incontrava i tifosi rossoneri allo store di via Dante in centro a Milano, dopo aver incontrato anche la stampa. Tra quelle dichiarazioni risuonarono particolarmente le belle parole spese per Matteo Gabbia, elogiato per averlo accolto benissimo e con spirito da vero leader della squadra. Oggi, una settimana più tardi, è stato Matteo Gabbia a rendere il favore a Mario Gila nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport direttamente da Perth, in Australia.

GILA UNA BELLA SORPRESA: CONTENTI DI AVERLO CON NOI

Le prime impressioni di Matteo Gabbia sul nuovo compagno di squadra e di reparto Mario Gila: "Un ottimo ragazzo e una bella sorpresa perché si è presentato a Milanello molto bene: porta felicità e positività all’interno del gruppo. In più è un bel calciatore che abbiamo sfidato tante volte in Serie A e del quale tutti conoscono il valore. Siamo contenti di averlo con noi"