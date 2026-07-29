Il Milan "perde" un'amichevole: come cambia il programma senza la sfida con il Perth

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Non si giocherà l'amichevole a porte chiuse tra Perth Glory e Milan: come cambia il programma rossonero

Il Milan "perde" un'amichevole. No, non si parla di una sconfitta sul campo ma semplicemente dell'annullamento di un test che era previsto il prossimo sabato 1° agosto in Australia. Si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse una partita contro il Perth Glory, squadra locale affrontata anche nelle pre-stagione di un anno fa. L'amichevole però è saltata e il tecnico Ruben Amorim ha deciso di non sostituirla ma di riempire quel buco con un'altra sessione di allenamento.

MILAN, COME CAMBIA IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI

Cambia dunque il programma delle amichevoli estive del Milan. O meglio, semplicemente la squadra rossonera avrà più tempo pre prepararsi al test contro l'Inter, che si disputerà a Perth nell'Optus Stadium. La partita si giocherà il prossimo 5 agosto. Questo il programma delle amichevoli:

5 agosto, Milan-Inter - Optus Stadium, Perth (Australia) > Sky Sport, DAZN

8 agosto, Chelsea-Milan - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia) > Sky Sport, NOVE (in chiaro)

15 agosto, Milan-Manchester United - Tarczynski Stadium, Breslavia (Polonia) > Sky Sport