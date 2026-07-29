Dolcetti: "Milan, la squadra non era così buona come sostenevano i tifosi e la critica"

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Aldo Dolcetti, collaboratore di Allegri al Milan, è tornato sulla recente e alla fine deludente esperienza sulla panchina rossonera

Dopo 12 anni Aldo Dolcetti si è separato da Massimiliano Allegri: un lungo rapporto professionale che è terminato con l'ultima esperienza sulla panchina del Milan. Il collaboratore tecnico non ha trovato posto al Napoli: il tecnico livornese lo ha dovuto escludere per limitazioni al budget imposte dalla società azzurra. Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Dolcetti ha parlato anche dell'ultima avventura con il Milan, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa.

DOLCETTI: MILAN NON ERA COSÌ BUONE COME SOSTENEVANO TIFOSI E CRITICA

Le parole di Aldo Dolcetti sulla sua esperienza con Max Allegri, incluso l'ultimo anno al Milan: "Ho cominciato con lui alla Juve, nel 2014. Per cinque anni sono stato il suo primo collaboratore sul campo. Dal 2021, dalla seconda volta alla Juve, sono diventato il coordinatore delle varie attività, inclusa l’area video e analisi. Nel primo quinquennio alla Juventus abbiamo allenato squadre di altissimo livello, grazie anche alla società, alla lungimiranza del presidente Andrea Agnelli. Quando siamo ritornati, sia alla Juve sia al Milan, le squadre non erano così buone come sostenevano i tifosi e la critica. Alla Juve è successo che è successo, al Milan abbiamo trovato una società in cerca di stabilità"