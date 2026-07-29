Sankhoun Diawara indosserà il numero 13: chi lo ha vestito prima di lui

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ll nuovo giocatore rossonero Sankhoun Diawara ha scelto la maglia numero 13, non banale quando si parla di Milan e di difensori

Nella mattinata di oggi, come previsto, Sankhoun Diawara è stato ufficializzato come un nuovo calciatore del Milan. Il difensore classe 2006 in arrivo dal Troyes ha firmato un contratto di cinque anni con opzione per il sesto e oggi si metterà già in viaggio verso Perth, in Australia, dove raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra. Nel comunicato ufficiale con cui il club ha annunciato l'acquisto del franco-senegalese, è stato reso noto anche che Diawara ha scelto di indossare la maglia numero 13.

DIAWARA INDOSSERÀ LA MAGLIA NUMERO 13

Scelta di personalità per Sankhoun Diawara che indosserà la maglia numero 13 del Milan. Un numero impegnativo se sei un difensore rossonero, dal momento che è stata vestita per anni da Alessandro Nesta, uno dei difensori più forti della storia del calcio. Il giovane Diawara sarà il quattordicesimo calciatore milanista a vestire questo numero, dalla stagione 1995/1996 ovvero da quando sono stati introdotti i numeri fissi. Qui la lista di tutti i numeri 13 del Milan in ordine cronologico:

- Roberto Lorenzini

- Francesco Coco

- Ibrahim Bà

- Giampiero Maini

- Alessandro Iannuzzi

- Taribo West

- Julio Cesar

- Kakhaber Kaladze

- Alessandro Nesta

- Marco Storari

- Francesco Acerbi

- Adil Rami

- Alessio Romagnoli

- Sankhoun Diawara