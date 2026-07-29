Gabbia avverte: "Europa League non è un ostacolo ma un obiettivo"

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Matteo Gabbia vuole onorare fino in fondo l'Europa League: non si tratta di un ostacolo per il Milan ma di un obiettivo concreto

In questa nuova stagione il Milan non giocherà la Champions League per il secondo anno consecutivo ma almeno tornerà in Europa. Certo la competizione sarà l'Europa League, meno appetitosa ma che può diventare un'opportunità concreta per riscattarsi in ambito continentale. Lo pensa anche Matteo Gabbia, uno dei leader dello spogliatoio rossonero, che, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport concessa dall'Australia, ha sottolineato che l'Europa League non è un ostacolo.

EUROPA LEAGUE NON È OSTACOLO MA UN OBIETTIVO

Il commento di Matteo Gabbia sulla possibilità che l'Europa League diventi una distrazione per il Milan: "L’Europa League non è assolutamente un ostacolo, ma un obiettivo. A vere una competizione in più, alla quale puntare, è positivo. Al Milan non si può scegliere, ma bisogna arrivare a maggio nelle condizioni di provare a vincere. E l’unico modo è vincere, fin dall’esordio in campionato del 23 agosto a Torino"