Serafini consiglia: "Faccio il tifo per l'ingaggio di Hojbjerg: 31 anni, gamba, tecnica e cervello"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul centrocampo del Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul centrocampo del Milan: "Sappiamo invece che l'amore di Modric per il Milan è ricambiato e che, contrariamente a qualche parere tranchant sulla sua conferma, considero manna la sua esperienza, il suo carisma, la sua sola presenza a Milanello. Così come faccio il tifo per l'ingaggio di Hojbjerg, che conosco bene grazie alle sue 4 stagioni a Southampton tra il 2016 e il 2020 prima di un altro eccellente quadriennio al Tottenham. Il danese ha 31 anni, ha gamba, tecnica e cervello. Sarebbe un innesto eccellente".

Il saluto di Modric ai tifosi

Luka Modric ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2027. La leggenda croata continuerà ad indossare la maglia rossonera e ha voluto mandare un messaggio forte e sentito a tutti i tifosi ai canali ufficiali del Club: "Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto e amato sin dal primo giorno. Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e che mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l’ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, Forza Milan sempre!”.