Gabbia su Cardinale: "Molto ambizioso: pretende da noi il massimo"

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Il difensore rossonero Matteo Gabbia ha offerto il suo punto di vista in merito a Gerry Cardinale, proprietario del Milan

Se c'è una cosa abbastanza evidente agli occhi di tutti, indipendentemente da quelli che saranno i frutti nel corso della stagione o al termine di essa, è che Gerry Cardinale ha cambiato il suo atteggiamento. Dopo quattro anni di assenza, parole e scarsi risultati, il manager americano ha deciso di scendere in campo in prima persona: è più presente, ha deciso di spendere oltre 100 milioni in avvio di mercato e sembra più coinvolto nel suo stesso progetto. Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport Matteo Gabbia ha parlato anche del numero uno di RedBird.

CARDINALE AMBIZIOSO: PRETENDE IL MASSIMO

Le dichiarazioni di Matteo Gabbia sul cambio di atteggiamento di Gerry Cardinale come proprietario del Milan: "Quanto conta la vicinanza della proprietà? Sicuramente è un qualcosa di importante. Cardinale è una persona molto ambiziosa e pretende anche da noi il massimo perché rispetto alle ultime stagioni vuole cambiare marcia"