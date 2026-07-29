Ieri Nkunku e Gila hanno lavorato a parte: oggi Diawara parte per l'Australia
Nella giornata di ieri il Milan si è allenato per la prima volta a Perth, in Australia, dove il club rossonero è arrivato per la sua tournée estiva e soprattutto per continuare la sua preparazione in vista della nuova stagione. Come confermato da Gazzetta dello Sport ieri sia Christopher Nkunku che Mario Gila hanno svolto lavoro a parte: per entrambi problemi muscolari, per il francese prima e per lo spagnolo durante la gara amichevole contro il Celtic a Glasgow.
NKUNKU E GILA A PARTE, OGGI IN VIAGGIO DIAWARA
Nkunku e Gila lavorano a parte ma ancora non per molto. Ieri è stato riportato sempre dalla rosea che la tabella di marcia prevede Nkunku di nuovo in gruppo nei prossimi giorni, mentre Gila sarà di nuovo con la squadra in una settimana. Intanto ieri visite e firma per Sankhoun Diawara che oggi partirà alla volta di Perth per unirsi ai suoi nuovi compagni.
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