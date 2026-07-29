Ibrahimovic racconta: "Ecco che consigli ho dato a Cardinale"

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Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ha parlato del suo rapporto con il proprietario del Milan Gerry Cardinale

Lo scorso 16 luglio, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, è stato ospite sul palco del WSJ Sports Event, organizzato dal Wall Stree Journal, e ha parlato così del suo rapporto con Gerry Cardinale:

Su cosa gli chiede Gerry Cardinale: "Come ha detto Gerry: lui vuole che io sia lo Zlatan che ero in campo ma nell’ambito del business, senza cambiare. La cosa che ho notato quando mi sono ritirato, quando ho iniziato a lavorare in ufficio, è che funziona come in uno spogliatoio: c’è un leader che le altre persone seguono e che mette un’asticella, detta la mentalità. Questo è quello che vorrei portare: essere me stesso ma essere il leader, farmi seguire dalle persone".

Sulla più grande lezione che ha dato a Gerry Cardinale: "Stare calmo, non farsi sopraffare dalle emozioni perchè quando prendi decisioni in preda alle emozioni si fanno degli errori. Gerry sta imparando attraverso la strada più difficile perché sono successe tante cose da quando è arrivato al Milan. Ogni paese ha il suo modo di lavorare e in Italia è molto particolare. Sta prendendo esperienza passando dalla strada più difficile perché ancora non si sta godendo il Milan: te lo puoi godere quando vinci. Passo dopo passo se lo godrà ancora di più e arriverà alla vittoria. Il calcio europeo è diverso dagli sport americani perché in Europa tutti pensano di avere le risposte finché non gli cade addosso il peso delle responsabilità, quando succede se la fanno addosso. Deve essere forte, paziente".

Ancora sui consigli che dà come advisor a Gerry Cardinale: "Gli dico sempre che deve creare l’identità del Milan per come è fatto lui, così da affrontare le sfide rappresentando se stesso e non qualcuno che non è. Adesso sta creando la sua cultura con il Milan e da qui può crescere, sapendo che il fallimento è parte del successo. Se tutto fosse perfetto dall’inizio non avrebbe imparato niente: non si vedrebbero i problemi e gli errori. È proprietario di un club che è gigantesco, davvero gigantesco: ho giocato in tre dei cinque club più importanti del mondo e uno di questi è il Milan, abbiamo 650 milioni di tifosi nel mondo. Io non scelgo la squadra il sabato ma ci sono 650 milioni di tifosi nel mondo che lo fanno. Ma Gerry arriverà, ne sono sicuro al 100%: ha la volontà e il carattere per farcela, se è riuscito a portare me in RedBird può riuscire a fare tutto non preoccupatevi…".