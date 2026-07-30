Liberali: "Milan? Al momento il percorso più giusto per me credo che sia quello che ho intrapreso"

vedi letture

Mattia Liberali torna sul rifiuto al Milan e la scelta di andare al Como di Cesc Fabregas

Al termine dell’amichevole tra Como e Villarreal Mattia Liberali, in gol con un mancino potente e preciso a giro, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Il fantasista ha spiegato il perché della scelta Como ed il rifiuto al Milan delle scorse settimane:

Come vivi questa esperienza al Como?

“Sono venuto qua dare un apporto ai compagni, so che bisognerà dare tutto allenamento per allenamento. In questo momento punto a divertirmi e ad imparare il più possibile dal mister, dai compagni. Spero di essere d’aiuto anche io durante tutto l’anno”.

Sul Milan:

“Io fin dalla prima chiamata con Fabregas ho subito capito l’interesse forte che avevano nei miei confronti e l’interesse che avevo io nei loro. Arrivare in una piazza così ambiziosa, così con tanti giovani. Milan? Al momento il percorso più giusto per me credo che sia quello che ho intrapreso, poi non so…”.