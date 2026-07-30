TOP NEWS del 29 luglio: le parole di Cardinale e Ibra, l'arrivo di Leao e Ramos in tournée, ufficiale Diawara

TOP NEWS del 29 luglio: le parole di Cardinale e Ibra, l'arrivo di Leao e Ramos in tournée, ufficiale DiawaraMilanNews.it
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Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio
Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 29 luglio: le parole di Cardinale e Ibra, l'arrivo di Leao e Ramos in tournée, ufficiale Diawara

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 29 luglio 2026:

UFFICIALE: Diawara è un nuovo calciatore del Milan. Firma fino al 2031

ESCLUSIVA MN - Chaka Traorè: “Grato al Milan, ma avrei voluto giocare di più. Però non è vero che la società non punta sui giovani, anzi! Montato la testa dopo il debutto? No, mai..."

Ibrahimovic: "Cardinale arriverà alla vittoria, sicuro al 100%: deve essere forte e paziente. Mi sento umile, voglio imparare ogni giorno"

Cardinale: "Cerchiamo di resettare la cultura del Milan. Zlatan consiglia la proprietà, non lavora per il Milan. Ho scritto un messaggio ad Amorim..."

"AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi". Il club rossonero fa chiarezza sulle condizioni del Capitano

MN - Secondo giorno di lavoro a Perth per il Milan: il resoconto. Arrivati in ritiro Leao e Ramos