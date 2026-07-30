Ibrahimovic sul calcio italiano: "Se non cambiano il modo di pensare e lavorare è una barca che va a fondo"
Lo scorso 16 luglio, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, è stato ospite insieme a Gerry Cardinale sul palco del WSJ Sports Event, organizzato dal Wall Stree Journal, e ha parlato così del momento del calcio italiano: "Credo che il prodotto non sia buono abbastanza: oggi il calcio italiano non si avvicina a quello inglese o spagnolo. Credo che le infrastrutture in Italia debbano cambiare: basta vedere gli stadi di Premier e quelli italiani… Devono cambiare se vogliono seguire il gioco moderno, sennò si crea troppo gap e sarà sempre più difficile colmarlo.
Se non cambiano il modo di pensare e lavorare è una barca che va a fondo. Lo penso perché mi preoccupo del calcio italiano, l’ho rappresentato per 10 anni e anche negli anni in cui era il miglior calcio del mondo. Oggi non è così: ci sono problemi a competere con le squadre inglesi di bassa classifica per un giocatore, perchè i giocatori preferiscono andare lì piuttosto che in un top team italiano".
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