Ibrahimovic sul calcio italiano: "Se non cambiano il modo di pensare e lavorare è una barca che va a fondo"

Ibrahimovic sul calcio italiano: "Se non cambiano il modo di pensare e lavorare è una barca che va a fondo"MilanNews.it
Oggi alle 00:50News
di Enrico Ferrazzi
Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ha parlato del momento complicato che sta attraversando il calcio italiano

Lo scorso 16 luglio, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, è stato ospite insieme a Gerry Cardinale sul palco del WSJ Sports Event, organizzato dal Wall Stree Journal, e ha parlato così del momento del calcio italiano: "Credo che il prodotto non sia buono abbastanza: oggi il calcio italiano non si avvicina a quello inglese o spagnolo. Credo che le infrastrutture in Italia debbano cambiare: basta vedere gli stadi di Premier e quelli italiani… Devono cambiare se vogliono seguire il gioco moderno, sennò si crea troppo gap e sarà sempre più difficile colmarlo. 

Se non cambiano il modo di pensare e lavorare è una barca che va a fondo. Lo penso perché mi preoccupo del calcio italiano, l’ho rappresentato per 10 anni e anche negli anni in cui era il miglior calcio del mondo. Oggi non è così: ci sono problemi a competere con le squadre inglesi di bassa classifica per un giocatore, perchè i giocatori preferiscono andare lì piuttosto che in un top team italiano".