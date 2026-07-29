News MN - Secondo giorno di lavoro a Perth per il Milan: il resoconto. Arrivati in ritiro Leao e Ramos

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Prosegue la tournée in Australia del Milan che si è allenato anche oggi. Da segnale l'arrivo in ritiro di Rafael Leao e Gonçalo Ramos

Seconda giornata a Perth per il Milan che, come da programma, hanno svolto una seduta di allenamento al pomeriggio con inizio alle 15.30, presso il Sam Kerr Football Center. I protagonisti di oggi sono stati le bambine I bambini arrivati da diverse città dell'Australia per partecipare alla grassroots social activity, nel campo di fianco a quello della Prima Squadra. Ad accogliere i giovani talenti sono state le Legends Serginho e Christian Panucci che hanno dato loro consigli e suggerimenti. Non sono mancate le foto di rito. Ad aggiungere entusiasmo è arrivato anche Mister Ruben Amorim, accompagnato da Christian Comotto, Youssouf Fofana, Yunus Musah e Fikayo Tomori per un momento di saluto.

Prima dell'apertura del camp Serginho e Panucci, insieme al Premier della Western Australia Roger Cook e alla Deputy Premier Rita Saffioti, hanno incontrato la stampa per sottolineare l'importanza della presenza di AC Milan a Perth sia per lo sport che per lo sviluppo delle attività cittadine e momenti di confronto con la comunità locale. In serata, la squadra è stata raggiunta dai nazionali portoghesi Gonçalo Ramos e Rafael Leao. Per domani il programma della squadra prevede un allenamento che si terrà alle ore 12.30.