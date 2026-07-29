VIDEO - L'arrivo di Leao e Ramos nel ritiro del Milan a Perth: gli abbracci con i compagni di squadra e Amorim
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Nel ritiro del Milan a Perth sono arrivati anche Rafael Leao e Gonçalo Ramos che da domani inizieranno ad allenarsi agli ordini di Amorim
Nella serata australiana, sono arrivati nel ritiro del Milan a Perth i due nazionali portoghesi che hanno avuto qualche giorno in pià di vacanza dopo aver partecipato al Mondiale con il Portogallo, vale a dire Rafael Leao e Gonçalo Ramos. I due attaccanti, che da domani torneranno ad allenarsi, sono stati accolti dagli abbracci sia dei compagni di squadra che di Ruben Amorim.
Ecco il video del loro arrivo pubblicato dal profilo Instagram del Milan:
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