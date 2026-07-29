Sabatini critico: "Maldini, non si fa così! Ha personalizzato troppo il suo incarico"

vedi letture

Sabatini commenta la decisione di Maldini di lasciare la nazionale.

Ospite nel canale Youtube di Carlo Pellegatti, il collega Sandro Sabatini ha commentato la decisione di Maldini di lasciare la nazionale dopo il rifiuto di Malagò di prendere Pirlo come commissario tecnico. Queste le sue parole.

"Sperando di che non si offenda nessuno dei tifosi del Milan, però Maldini mi sembra che abbia personalizzato troppo il suo incarico, il suo compito, il suo ruolo e anche la sua potenza, diciamo così, perché la prova di Leonardo era già una prova di forza. Prendo io, accetto, ma viene con me Leo perché è l'advisor e quindi viene creata una figura che non esisteva, però va bene. Poi gli allenatori, ci sono a disposizione Conte, Mancini, Pioli, no, Pirlo. Perché Pirlo? 'E perché dico io così'. No, non funziona così sinceramente"