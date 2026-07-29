Mercato Milan bloccato, Pellegatti è preoccupato: "Leao è un tappo. Se il Fenerbahçe lo molla per prendere Sarr siamo rovinati"

Mercato Milan bloccato, Pellegatti è preoccupato: "Leao è un tappo. Se il Fenerbahçe lo molla per prendere Sarr siamo rovinati"MilanNews.it
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Oggi alle 18:38News
di Enrico Ferrazzi
Carlo Pellegatti ha commentato il mercato del Milan che è al momento bloccato fino a quando i rossoneri non riusciranno a cedere Leao

Carlo Pellegatti, intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", ha commentato così il momento del mercato del Milan che è bloccato fino a quando non verrà ceduto Rafael Leao: "Leao è un tappo, se non riusciamo a stappare Leao in questo momento non arriva il flusso di denaro. Il problema è tutto lì. Il Fenerbahçe vorrebbe prendere Ismaila Sarr e mollare Leao...e allora siamo rovinati".

Dopo aver visto sfumare Konstantinos Karetsas, che è stato preso dal Borussia Dortmund, il Milan dovrà rinunciare anche ad un altro obiettivo di mercato per la trequarti, vale a dire Kerim Alajbegovic, attaccante del Bayer Leverkusen che è ad un passo dal trasferimento alla Juventus.