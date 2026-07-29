Mercato Milan bloccato, Pellegatti è preoccupato: "Leao è un tappo. Se il Fenerbahçe lo molla per prendere Sarr siamo rovinati"

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Carlo Pellegatti ha commentato il mercato del Milan che è al momento bloccato fino a quando i rossoneri non riusciranno a cedere Leao