Milan Woman, oggi è andato in scena il panel "Fuori campo, quando il gioco è cambiare le regole" organizzato da Clivet
Nel pomeriggio di oggi, una delegazione del Milan Women composta dal Team Manager Laura Fusetti, dal capitano Christy Grimshaw, dalla centrocampista Marta Mascarello e dal difensore Nadine Sorelli, ha preso parte alla tavola rotonda organizzata da Clivet, Official Air Conditioning and Air Quality Partner del Club, dal titolo “Fuori campo, quando il gioco è cambiare le regole”.
L’incontro, al quale hanno partecipato anche Denise Dal Zotto, pilota motociclistica, e Mimosa Miari Fulcis, mezzofondista, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul valore del talento, della collaborazione e del gioco di squadra: principi fondamentali non solo nello sport, ma anche nel mondo delle imprese.
Attraverso il dialogo tra calciatrici appartenenti a generazioni e fasi diverse del calcio femminile, il panel ha ripercorso l’evoluzione del movimento nel corso degli anni, evidenziandone i progressi, le sfide affrontate e i cambiamenti culturali che ne hanno accompagnato la crescita.
Laura Fusetti ha dichiarato: “Ho vissuto il calcio femminile in due epoche molto diverse e il professionismo ha rappresentato un passo fondamentale: ha dato dignità, tutele e una struttura più solida al nostro lavoro. Il Milan ha sempre dimostrato grande attenzione verso il settore femminile: anche prima dell’arrivo del professionismo non ha mai fatto mancare supporto, organizzazione e condizioni adeguate per permettere alle ragazze di lavorare al meglio. Oggi questo significa continuare a creare ogni giorno un ambiente che permetta alle giocatrici di crescere, migliorarsi e sognare in grande”.
Il dibattito si è poi concentrato su temi di grande attualità, come la formazione di figure professionali specializzate nel settore femminile e l’importanza di educare le giovani atlete a una gestione consapevole dei social media, delle relazioni e della propria immagine pubblica.
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