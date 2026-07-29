MN - Chaka Traorè: "Non sono d'accordo quando si dice che il Milan non punta sui giovani"

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l'ex attaccante del Milan Chaka Traorè, incontrato in Lussemburgo alla vigilia della sfida europea del suo Partizan Belgrado. L'esterno ivoriano, protagonista con due gol nel gennaio 2024 contro Cagliari (Coppa Italia) ed Empoli (Serie A), ha ripercorso la sua esperienza in rossonero, parlando del rapporto con il club, dello spazio concesso ai giovani e della sua crescita personale.

Però tu sei l'ennesima dimostrazione, secondo molti, che al Milan non si punti molto sui giovani del vivaio. Qualche minuto qua e là in Coppa Italia e in Serie A, ma poi in tanti sparite dai radar.

"Non è vero che il Milan non punti sui giovani. Il Milan ha puntato su di noi: io, Bartesaghi, Kevin (Zeroli, ndr), Camarda. Da tutti noi ha avuto delle risposte e, inoltre, è una società che sta costruendo anche un progetto Under 23, quindi ci vuole tempo. Non sono d'accordo quando si dice che il Milan non punta sui giovani".

Però basta vedere Liberali, Colombo, Zeroli, Simic, Nava, te... E poi anche Camarda: non è ancora detto che diventi un top con la maglia rossonera.

"Io credo nel progetto del Milan e sono convinto che farà grandi cose anche con i giovani. Vedendo i ragazzi dell'Under 23, ci sono tanti talenti. Spero che in futuro daranno ancora più fiducia ai ragazzi e le opportunità che hanno dato anche a noi. Per noi è stato bellissimo".

Quattro presenze in cinque anni, però, non inducono all'ottimismo per chi viene dopo di te. Ti aspettavi di giocare di più?

"Certo. Quando sei ragazzo hai tanto entusiasmo e vuoi giocare il più possibile. Però quando hai dei campioni davanti non è facile. Quando fai una, due o tre partite l'entusiasmo cresce, ma è tutto un processo e non bisogna avere fretta. Ci vuole tempo e prima o poi arriveranno più minuti".