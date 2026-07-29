Letizia: "Leao un Osimhen 2: con i suoi comportamenti si è fatto terra bruciata in Europa"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan: "Non c’è stata nessuna offerta del Fenerbahce per Leao, ma questa non è una sorpresa: i turchi devono ancora fare due turni (e mezzo) di preliminari di Champions, vogliono per lo meno avvicinarsi alla meta prima di impegnarsi per una più di una cinquantina di milioni di euro di cartellino e almeno 10-12 all’anno al giocatore. L’incontro è stato di conoscenza, interlocutorio: se ne riparlerà tra un po’. Intanto però il problema è che obiettivamente non c’è competitività tra Leao e il gioco di Amorim, quindi non c’è dubbio che convenga a tutti la separazione.

Aspettare la Premier? Tutto può succedere, ma la sensazione è che Leao sia un Osimhen 2, cioè che con i suoi comportamenti in campo e fuori si sia fatto terra bruciata tra i club di tutta Europa: il talento c’è, il rendimento seppur discontinuo pure, ma prima di mettersi in casa un problema del genere i club ci pensano cento volte. Per sostituirlo? Non pensate al Leao del 2022, ma a quello degli ultimi due anni: per fare un upgrade basta già solo un giocatore da sistema, diligente e professionale. Ricordatevi l’esempio di Theo Hernandez: anche in una stagione difficile come l’ultima, sei riuscito a non peggiorare affatto pur sbagliando il sostituto. E così penso sarà anche con Leao".