Amorim spiega: “Vogliamo basare il nostro gioco sul possesso del pallone”

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa all'inizio della tournée della squadra rossonera a Perth.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa all'inizio della tournée della squadra rossonera a Perth su Luka Modric e sul supporto che il Pallone d’Oro del 2018 potrà dare ai compagni: “L'esperienza e la qualità le possiede. A volte non conta quanto velocemente corri, ma quanto velocemente pensi. E lui è davvero molto forte in questo. Aiuterà i nostri ragazzi, aiuterà la nostra squadra. Vogliamo basare il nostro gioco sul possesso del pallone.

Se c'è una persona al mondo che può essere davvero utile nel gestire il possesso, quella è Luka. Ma non si tratta soltanto di Luka. So che c'è tanto interesse intorno a Luka Modrić, però noi abbiamo giocatori di altissimo livello. Abbiamo giovani con un potenziale enorme, quindi sono davvero entusiasta della prossima stagione".