L'ex preparatore dei portieri del Milan parla di Maignan-De Gea e del rapporto con Allegri

vedi letture

Le parole di Claudio Filippi, preparatore dei portieri che la Fiorentina ha da poco inserito nello staff dopo l'ultima esperienza al Milan con Allegri.

Claudio Filippi, preparatore dei portieri che la Fiorentina ha da poco inserito nello staff dopo l'ultima esperienza al Milan con Allegri, si è così espresso ai media presenti dal ritiro della squadra viola: "Le cose vanno molto bene - riporta FirenzeViola.it - perché ho trovato quattro ragazzi estremamente disponibili e con ottime qualità, lavoreremo per fare cose belle insieme. Allegri è stato molto carino con me (lo ha elogiato pubblicamente più volte, ndr). Ho scelto Firenze per il progetto che mi ha prospettato Paratici con cui ho lavorato per ben 10 anni. Mi ha raccontato di un club in crescita che vuole fare cose belle. Con una struttura strepitosa e un allenatore bravo che conosco dai tempi in cui giovava. anche a Sassuolo ha fatto cose egregie. Ci sono tutti i presupposti di una squadra di talento e queste prime sensazioni mi hanno convinto di essere nel posto giusto per me".

Prima Maignan, ora De Gea

Sui portieri con cui ha lavorato: "Ho avuto la fortuna di allenare grandi portieri, come Buffon che per me è stato il portiere più forte della storia. Ho avuto Marchegiani nel Chievo che aveva già vinto lo scudetto ed era stato al Mondiale. Ma anche Maignan... E sono stato fortunato. Lavorare con David è uno stimolo notevole, meraviglioso. È un grande giocatore, e loro hanno sempre una lettura speciale, tipica dei giocatori forti. Lavorare con loro è complicato perché rendono semplice ogni esercizio e quindi dobbiamo trovare sempre esercizi più adatti alle sue caratteristiche". Qualche parola però la dedica anche agli altri: "Christensen può fare cose interessanti. Lezzerini è un portiere esperto e un punto di forza. Fei è un giovane che giocherà in Primavera ma che ha del talento e che potrà fare cose belle".