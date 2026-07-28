Bianchin racconta Diawara: “Grandissima prospettiva, ma non ancora pronto. Col Troyes ha vinto tante partite”

vedi letture

Luca Bianchin commenta l’arrivo di Diawara al Milan.

Nel profilo Instagram della Gazzetta dello Sport, il collega Luca Bianchin ha analizzato il nuovo acquisto del Milan Sankhoun Diawara. Questo un estratto delle sue parole.

"Ma quanto è forte Sankhoun Diawara, il ragazzo che il Milan ha scelto come vice Pavlovic? È un ventenne di prospettiva a cui però non si può chiedere di essere pronto. Pogba è arrivato al Manchester United pronto ma quell è un'eccezione, per gli altri c'è da aspettare un po'. Diawara e il Milan si incontrano per una serie di concause. Chi ricorda Paolo gozzi, il difensore scuola Juve, Allegri lo fece esordire in Spal-Juventus nell'Aprile 2019. Gozzi era nella stagione precedente il difensore titolare nel Troyes, nella seconda Liga francese, poi a novembre si è fatto male e quel posto è stato preso da Diawara. Ha fatto 3 mesi a giocare sempre e vincere spesso, in una stagione che poi è conclusa con la promozione in Ligue 1 del Troyes"