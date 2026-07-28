Il paragone dell'ex tecnico di Marianucci: "Assomiglia un po' a Desailly"

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Il paragone forte di Francesco Parravicini, allenatore, sul suo ex difensore Luca Marianucci, tornato tra le fila del Napoli

Dopo una prima metà dell'anno al Napoli non convincente, il difensore Luca Marianucci ha terminato la scorsa stagione in prestito con la maglia del Torino. Oggi è rientrato nei ranghi degli azzurri e spera di avere qualche chance in più agli ordini del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, molto devoto alla crescita difensiva di ogni sua squadra. L'ex allenatore di Marianucci ai tempi della Pro Sesto, Francesco Parravicini, è stato intervistato da Radio Tutto Napoli e ha fatto un paragone importante per il suo ex giocatore.

MARIANUCCI PARAGONATO A DESAILLY

Il paragone di Francesco Parravicini per Luca Marianucci: "Lui può giocare un po' dappertutto. Può giocare in una difesa a tre da braccetto, da centrale, può giocare davanti alla difesa. E un giocatore che per la stazza che ha, a livello motorio e a livello tecnico, è importante perché potrebbe giocare davanti alla difesa. Tornando un po' indietro, è un giocatore che può assomigliare anche un po' a Desailly, un tipo di giocatore che può giocare sia da centrale, può essere forte dietro ma può essere forte anche davanti alla difesa. Quindi secondo me ha veramente tutto per ritagliarsi lo spazio nel Napoli. Può diventare sicuramente un'arma in più, certamente deve crescere"