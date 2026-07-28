W. Sabatini esalta il Como: “Liberali operazione da applausi, Fabregas fa bene al calcio italiano”

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Walter Sabatini commenta l’arrivo di Liberali al Como e il suo allenatore Fabregas.

Il direttore sportivo Walter Sabatini, in un'intervista rilasciata a La Provincia, ha parlato del Como, dell'arrivo di Mattia Liberali e del suo allenatore Cesc Fabregas. Queste le sue parole

Su Liebrali al Como - "Liberali è un giocatore ispirato: un'operazione da applausi. Merita fiducia perché ha un senso dello sviluppo del gioco di altissimo livello".

Su Cesc Fabregas - "Miglior allenatore della Serie A? Potrei pensarlo, ma me lo tengo per me. Penso faccia benissimo al calcio italiano, sta dettando una nuova mentalità. In generale il campionato italiano sta dando fiducia ai giovani. Grosso, ad esempio, penso e spero faccia bene. Anche Aquilani propone un calcio entusiasmante".