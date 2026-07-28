Diddi scarica Leao: "Giocatore che non si sposa col progetto tecnico di Amorim"

vedi letture

Lo abbiamo ormai raccontato da diverse settimane: Rafael Leao sembra essere sempre più distante dal Milan e quindi dal progetto di mister Ruben Amorim. Nonostante le smentite delle ultime ore da parte del Fenerbache, il futuro del portoghese sembrerebbe essere lontano da Milano. Ad oggi però offerte concrete non ne sono arrivate e Leao dovrebbe regolarmente riprendere la preparazione estiva con il Milan, per ora.

Così, ospite nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha parlato di Leao e del fatto che secondo lui, il portoghese non riuscirebbe ad integrarsi nel sistema di gioco di Amorim viste le sue caratteristiche.

DIDDI ANALIZZA LEAO

"Apro una parentesi anche sul discorso di Rafa Leao, ossia che farebbe fatica in questo Milan perché essendo costantemente nella metà campo avversaria, non avendo profondità e soprattutto non avendo la profondità che il Milan aveva con Max Allegri che stava più basso, quindi avevi tanta profondità, avendo poca profondità servono giocatori nella trequarti del Milan bravi nel corto, bravi nell'uno contro uno e tecnicamente forti, non servono veloci, ma tecnicamente forti. Quindi è un giocatore che oltre ad essere sul mercato, non si sposerebbe con il progetto di Amorim".