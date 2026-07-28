Primo Piano MN - Finito l'iter delle visite per Diawara: ora la firma, poi andrà a Perth

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Diawara ha terminato l'iter di visite mediche con il Milan e ora firmerà il contratto: nelle prossime ore volerà a Perth

Il terzo acquisto del Milan in questa sessione estiva di calciomercato è il centrale franco-senegalese Sankhoun Diawara, classe 2006 in arrivo dal Troyes per circa 3 milioni di euro. Il calciatore è arrivato quest'oggi in città e ha svolto l'iter delle visite mediche di rito. Prima alla Madonnina e poi, in questi minuti come riporta l'inviato di MilanNews.it, ha ottenuto anche l'idoneità sportivo presso il Centro Ambrosiano.

DIAWARA AL MILAN: ORA LA FIRMA E POI PERTH

Dopo visite mediche e idoneità sportiva, adesso Sankhoun Diawara è atteso a Casa Milan dove firmerà il contratto che lo legherà ai colori rossoneri. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità da parte del club ma soprattutto è attesa anche la partenza del calciatore verso l'Australia: il classe 2006, infatti, si unirà ad Amorim e nuovi compagni a Perth per allenarsi con la prima squadra. Di seguito il video della sua uscita dal Centro Ambrosiano: