Le parole di appoggio di Simonelli a Malagò per la scelta della coppia Mancini-Ranieri

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Simonelli, Presidente della Lega Serie A, ha mostrato il suo appoggio a Malagò per la scelta della coppia Mancini-Ranieri con una nota ufficiale

Era noto che la Lega di Serie A, all'interno dell'Assemblea Federale, non appoggiava in primis la scelta di Roberto Mancini come nuovo CT dell'Italia. Eppure il presidente Ezio Simonelli, dopo che le nomine dell'allenatore e del direttore tecnico Claudio Ranieri sono state rese note in via ufficiale, ha voluto dimostrare unità e appoggio con un comunicato dedicato.

L'APPOGGIO DELLA SERIE A A MALAGÒ PER LA SCELTA MANCINI-RANIERI

Le parole di Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A: "A nome della Lega Calcio Serie A e mio personale rivolgo a Roberto Mancini e Claudio Ranieri i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi prestigiosi incarichi in Figc. Dopo ore intense e certamente non semplici, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal Presidente Malagò. È importante adesso guardare avanti con senso di responsabilità, unità e spirito di collaborazione. Sono certo che entrambi sapranno mettere le proprie competenze al servizio del calcio italiano, lavorando insieme a tutte le componenti per favorirne la ripartenza e riportarlo ai livelli che la sua storia e la sua tradizione meritano".