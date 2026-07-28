Sabuncuoglu: "Il Milan ha chiesto 50 milioni più bonus per Leao"

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Il commento di Yagiz Sabuncuoglu, giornalista turco esperto di calciomercato, sul primo incontro tra Milan e Fenerbahce per Leao

Giornata importante a Milano quella di oggi con il Milan e il Fenerbahce che si sono incontrati oggi in città per un primo approccio per Rafael Leao. Si è trattato di un incontro informativo e certamente non risolutivo, in cui le parti hanno messo sul tavolo le proprie posizioni e intenzioni. Dalla Turchia il giornalista Yagiz Sabuncuoglu, che segue da vicino il calciomercato dei top club del suo paese, ha commentato su X questo primo incontro milanese tra i due club.

IL MILAN HA RICHIESTO 50 MILIONI PIÙ BONUS AL FENERBAHCE PER LEAO

Il commento del giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu dopo l'incontro odierno tra Milan e Fenerbahce per Rafael Leao: "In base alle trattative in corso, l'AC Milan ha richiesto 50 milioni di euro più bonus per Rafael Leao. Leao, dal canto suo, ha chiesto uno stipendio di 10 milioni di euro più bonus. Il Fenerbahçe vuole completare il trasferimento con una cifra intorno ai 40 milioni di euro, tramite un diritto di riscatto o un obbligo di acquisto. Le trattative proseguiranno".