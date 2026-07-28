Ora è anche ufficiale: Mancini CT e Ranieri DT dell'Italia

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Roberto Mancini tornerà sulla panchina della Nazionale, mentre Claudio Ranieri ricoprirà il ruolo di direttore tecnico della Federazione e sarà anche presidente del Club Italia. Ad annunciarlo, in occasione della conferenza stampa che ha fatto seguito alla riunione del Consiglio federale, Giovanni Malagò: “Ho ritenuto giusto - le parole del presidente della FIGC - che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della Nazionale fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni”.

Laureatosi campione d’Europa l’11 luglio 2021, oltre al trionfo di Wembley nei suoi cinque anni alla guida della Nazionale (dal maggio 2018 all’agosto 2023) Mancini ha raggiunto per due volte la fase finale della UEFA Nations League, piazzandosi al terzo posto nelle edizioni 2020/2021 e 2022/2023. Nella veste di commissario tecnico ha fatto inoltre registrare la striscia di 37 gare consecutive senza sconfitte sulla panchina della Nazionale, un primato superato solo pochi giorni fa dalla Spagna in occasione del successo con l’Argentina nella finale del Mondiale.

“Per chiudere il cerchio – ha aggiunto Malagò - ho ritenuto giusto individuare una persona con cui condividere la scelta del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri, che ha garantito al sottoscritto il suo impegno”. Il presidente federale ha infine anticipato nei prossimi giorni l’ingresso nel Club Italia di una terza figura: “Si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, il ruolo che è stato di Gigi Riva e Gigi Buffon. Gli vorrei affidare anche la supervisione delle Nazionali Giovanili oggi coordinate da Maurizio Viscidi, che resterà con noi”.

Domani alle ore 18.20 Mancini e Ranieri saranno presentati ai media nella Sala Conferenze della sede FIGC di via Po, 36.