Ramazzotti: "Camarda punta a fare come Pio Esposito: partito a fari spenti e poi importante per lo Scudetto dell'Inter"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Francesco Camarda, attaccante rossonero.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Francesco Camarda: "Giovedì la firma sul rinnovo del contratto con il Milan fino al 2031, venerdì l'annuncio ufficiale del club, ieri le due reti nell'amichevole contro il Celtic, ma soprattutto le frasi di Amorim che hanno certificato la sua permanenza per tutta la stagione al Milan, la squadra del suo cuore. Difficile immaginare 72 ore più cariche di emozioni per Francesco Camarda, “figlio” del settore giovanile rossonero e tifoso del Diavolo fin da bambino. L'ultima stagione al Lecce non è andata come sperava complice l'infortunio alla spalla che lo ha tenuto fermo oltre tre mesi, ma l'inizio del 2026-27 è stato decisamente promettente. Forse al di sopra delle sue aspettative. Sa benissimo di non essere “arrivato” e di dover dimostrare qualcosa in ogni allenamento e in ogni partita, però avere una chance di restare nella squadra per cui tifa era ciò che voleva. Ora se la giocherà fino in fondo, con l'entusiasmo che un ragazzo di 18 anni può avere in una situazione simile può avere.

Camarda avrà il tempo di crescere e di imparare allenandosi con la prima squadra, ma il suo status non è più quello di un giovane che deve dimostrare. Ha già alle spalle 33 presenze in A tra Milan e Lecce, più 4 match in Champions. Non è un calciatore fatto e finito, ma è comunque uno su cui si può contare. Amorim lo ha capito in pochi allenamenti. In più può essere inserito in lista B perché sotto i 21 anni e con due stagioni nel vivaio del Milan. Il titolare nel ruolo di centravanti naturalmente è Gonçalo Ramos, ma Francesco punta comunque a ritagliarsi il suo spazio. Magari come è riuscito a fare la scorsa stagione Pio Esposito, partito a fari spenti e poi importante per la vittoria dello scudetto della formazione di Chivu. Il turn over obbligatorio con la partecipazione all'Europa League può dargli una mano e lui, come ha spiegato ieri, “intende farsi trovare pronto”. Di certo la voglia non gli manca".