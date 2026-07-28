Bianchin: "Incontro interlocutorio per Leao, si deciderà ad agosto inoltrato"

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La cessione di Rafael Leao si deciderà nel mese di agosto inoltrato: questo è ciò che pensa il collega Luca Bianchin della Gazzetta

Nella giornata di oggi il Milan ha incontrato il Fenerbahce a Milano per Rafael Leao. Il club turco si è presentato in Italia per capire la fattibilità di un'eventuale operazione di mercato. Al momento non ci sono novità e ci saranno aggiornamenti, anche tra le parti, nelle prossime ore. Intanto domani Leao sarà a Perth per unirsi ad Amorim e gruppo squadra. Sul suo profilo X, il collega Luca Bianchin di Gazzetta dello Sport ha espresso il suo commento in merito.

CESSIONE LEAO: SI DECIDERÀ AD AGOSTO INOLTRATO

Il commento del collega Luca Bianchin dopo il vertice di mercato tra Milan e Fenerbahce per Rafael Leao: "Incontro interlocutorio tra Milan e Fenerbahçe per Rafa Leao. L’emissario del Fenerbahce era a Milano per capire la portata dell’affare: per il cartellino servono 40-50 milioni. Il Galatasaray resta in corsa: si deciderà ad agosto inoltrato".